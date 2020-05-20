Программа сертификации будет реализована в несколько этапов. Первый затронет отели Абу-Даби, за ними последуют другие туристические объекты и предприятия.

По словам исполнительного директора по туризму и маркетингу DCT Абу-Даби Али Хассана аль-Шаиба, всем учреждениям и предприятиям эмирата необходимо повысить стандарты безопасности и поддерживать их на должном уровне. Он отметил, что сертификация повысит доверие потребителей, которые рассматривают Абу-Даби в качестве туристического направления.

"Мы тесно сотрудничаем с различными заинтересованными сторонами, чтобы гарантировать, что эта программа учитывает все элементы охраны труда и техники безопасности. Мы призываем всех отельеров и отраслевых партнеров получить сертификат", — подчеркнул директор DCT.

Между тем, о дате возобновления международных туристических поездок в ОАЭ пока не известно. Авиакомпания Emirates, базирующаяся в Дубае, заявила о возобновлении с 21 мая рейсов по девяти международным направлениям – Лондон, Франкфурт, Париж, Милан, Мадрид, Чикаго, Торонто, Сидней и Мельбурн.