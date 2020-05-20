"Кабинет министров Таиланда 19 мая постановил, что авиакомпания Thai Airways International, оказавшаяся на грани банкротства, подаст в суд заявление о реструктуризации бизнеса. Эта мера позволит избавить компанию от немедленного банкротства и оставит ей шанс на спасение, а более 20 тыс. сотрудников не останутся без работы", — пишет газета.

По словам премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча, в случае если суд удовлетворит ходатайство авиакомпании, ее кредиторы временно не смогут требовать возврата долгов в размере около 2,6 млрд евро. Среди кредиторов – компания Airbus, которой тайская авиакомпания должна за аренду 30 самолетов.

Как отмечает газета, в рамках процесса реструктуризации, Thai Airways должна найти инвестора. "Если кредиторов не устроит кандидатура и предложенный план спасения, то суд может отменить решение о реструктуризации. Это запустит процесс взыскания долгов, и Thai Airways обанкротится", — пишет Тhe Тhaiger.

В конце октября 2019 года руководство Thai Airways сообщило об убытках более $200 млн за первое полугодие. По мнению президента компании Сумета Дамронгчайтама, причинами кризиса стало поражение в борьбе за долю рынка, поскольку авиакомпания не смогла конкурировать с лоукостерами, а также спад иностранного турпотока в страну и ослабление национальной валюты. В течение пяти лет правительство пыталось спасти государственного перевозчика, но сейчас считает лучшим вариантом продажу контрольного пакета.