"Скорость, с которой наши самые академические организации перешли в такие сложные онлайн-форматы также восхитительна, я не перестаю благодарить и удивляться, насколько живо наши патриархи, каждый в своем роде, реагируют на онлайн-форматы, с которыми все мы столкнулись в нашей новой действительности... Мне кажется, что этот опыт неоценим, его трудно переоценить, и я думаю, что мы в дальнейшем будем отдельно разрабатывать вот эти направления, как мы будем использовать это в "мирное время", — сказала Любимова на пресс-конференции в среду.

Она отметила, что министерство совместно с учреждениями культуры продолжит работу по созданию онлайн-контента, такого как виртуальные гиды по музеям и онлайн-спектакли.

По мнению министра, важно сохранять возможность людям из разных городов "сходить в театр, посмотреть премьеру", чтобы просмотры спектаклей стали для них традицией. Она подчеркнула, что онлайн-показы стали очень востребованы — так, спектакли Большого театра посмотрели представители 134 стран, а трансляции Мариинского театра посетили 21 млн зрителей.

Также Любимова отметила, что за время вынужденного карантина "снобское и пренебрежительное отношение к трансляциям" изменилось, в том числе и у представителей профессионального сообщества.

"Была возможность, пока люди на самоизоляции, увидеть, какого уровня эти трансляции, а главное — какой популяризаторской способностью они обладают", — добавила министр.