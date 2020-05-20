Под обращением подписались 16 компаний и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются организацией туров на Кольском полуострове.

В своем письме туроператоры отмечают, что из-за пандемии жители Мурманской области не смогут выехать за пределы региона для отдыха летом, и для них единственным вариантом отпуска станет отдых на Кольском полуострове.

"В регионе для этого, помимо инфраструктуры, в наличии имеются безграничные просторы тундры, леса, огромное количество рек и озер. Также для проведения отпуска и досуга в регионе есть туристические компании, которые готовы такой отдых для населения Мурманской области предоставить", — говорится в письме.

Авторы обращения просят Чибиса "предусмотреть возможность оказания туристических услуг в виде индивидуальных поездок на автотранспорте и активных туров (сплавов, походов, велопоходов, хаски-треккингов и пр. для групп до 15 человек), для спортивных групп", отмечая, что такие рекомендации дает Ростуризм для выхода из ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

В письме также отмечается, что ранее в Мурманской области был снят режим обязательной самоизоляции (действует только для лиц старше 65 лет и хронически больных — ИФ) и разрешены занятия спортом на свежем воздухе.

Ранее в среду председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Дмитрий Землянский высказал мнение, что туроператорам, которые работают в российской Арктике, а также занимаются экологическим туризмом, в условиях пандемии представилась возможность удовлетворить спрос на немноголюдный туризм.

"В 2020 году произойдет, конечно, общее снижение турпотоков. Но для туризма в Арктической зоне, для экологического туризма — это очень хорошее окно возможностей — уже видно, что растет спрос на экологический туризм, на туризм, не связанный с повышенной концентрацией людей в одном месте", — сказал Землянский в ходе онлайн-презентации концепции развития Печенгского района Мурманской области в среду.

Землянский подчеркнул, что это также распространяется на туроператоров, которые работают в Мурманской области.