Соответствующее решение о расширении действующей более месяца программы поддержки медиков принял мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства столицы в среду.

Все расходы на проживание медиков будут оплачены за счет городского бюджета.

По сообщению пресс-службы мэра и правительства столицы, с 12 апреля медицинские работники коронавирусных стационаров могут временно переехать в одну из городских гостиниц. В настоящее время в 40 гостиницах, участвующих в программе, проживают более 7,5 тыс. медицинских работников.

"Временное проживание в гостиницах позволяет оградить от риска заражения родных и близких медиков, минимизировав их контакты с внешней средой", — говорится в сообщении.

Для проживающих в гостиницах предоставляется двухразовое питание с бесконтактной доставкой до номеров, врачи также могут воспользоваться услугами стирки личных вещей и другими сервисами.

В гостиницах усилен санитарный режим. Предпринимаются необходимые меры безопасности в полном соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, в том числе одноместное размещение, кварцевание, регулярная дезинфекция поверхностей в номерах и зонах общего пользования.

Таким образом, общее количество столичных отелей под размещение медицинских работников может быть увеличено до 50 и более в зависимости от потребностей медицинских работников коронавирусных стационаров.