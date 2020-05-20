Как сообщила заместитель губернатора региона Ольга Кузнецова на онлайн-презентации концепции в среду, есть несколько решающих факторов. Это географическое положение Печенгского района, который граничит с Норвегией; промышленные площадки, привлекательные для развития промышленного туризма; существующее приграничное развитие, действие "поморской визы" и безвизовой зоны (в нее входит ряд населенных пунктов коммуны Сер-Варангер и Печенгского района в 30 км от границы — ИФ).

В числе проектов, которые привлекут туристов, наряду с развитием промышленного туризма на объектах АО "Кольская ГМК" (КГМК, "дочка" ГМК "Норникель") и туркластером в Лиинахамари (создается через ООО "Порт Лиинахамари", дочернюю структуру "Норникеля") Кузнецова назвала восстановление комплекса "Кольская сверхглубокая скважина".

Замгубернатора отметила, что в регион регулярно приезжают группы туристов, чтобы увидеть эту буровую скважину, не зная, что объект законсервирован. Кроме того, скважина привлекает кинематографистов, которые все чаще приезжают в Мурманскую область для проведения съемок.

"Мы ведем работу с Федеральным агентством по туризму в части той государственной программы, которая подготовлена на федеральном уровне, по передаче этого объекта в федеральную собственность, в том числе, чтобы получать финансирование из федеральных источников", — сказала Кузнецова.

Глава Печенгского района Эдуард Затона в ходе онлайн-презентации добавил, что в районе есть объекты, уже привлекающие туристов. Это охраняемая природная территория на западе Мурманской области — полуострова Средний и Рыбачий, заповедник "Пасвик", военные тропы времен Великой Отечественной войны. Кроме того, туристы приезжают в Печенгский район для морской рыбалки.

Кроме того, в планах АНО "Вторая школа" (учреждено администрацией Печенгского района КГМК) проведение всероссийского гастрономического фестиваля GastroIndusrty, также отметил в ходе презентации руководитель "Второй школы" Андрей Фоменко.

Кольская сверхглубокая в 1991 году была занесена в Книгу рекордов Гиннеса и является глубочайшей в мире буровой скважиной. В 2008 году была законсервирована. В тот же период претендовала на вхождение в список "Семи чудес России".

В 2012 году режиссер Владимир Батраков снял документальный фильм "Кольская сверхглубокая. Дорога в ад". Осенью 2020 года в прокат должен выйти художественный фильм Арсения Снюхина "Кольская сверхглубокая".

Кроме туристов и кинематографистов скважина привлекает внимание уфологов. Это связано с первоапрельской публикацией в одной из финских газет в 1980-х годах, о том, что при бурении Кольской сверхглубокой ученые якобы достигли ада и из скважины раздаются крики грешников. Перевод этой статьи уже без упоминания, что это был розыгрыш на 1 апреля, периодически начинает снова циркулировать в интернете, порождая рассуждения о паранормальном явлении.

Бурение исследовательской геологической скважины СГ-3, расположенной в 10 км от города Заполярный в Печенгском районе Мурманской области, в мае 1970 года начала Кольская комплексная геолого-разведывательная экспедиция глубокого бурения Мингеологии СССР.

В сентябре 1981 года в СГ-3 на самую большую глубину в мире — 8 тыс. 770 м — была спущена и зацементирована обсадная колонна диаметром 245 мм. До ее спуска открытый ствол скважины достигал рекордной протяженности в 10 тыс. м.

К началу 1991 года забой достиг отметки 12 тыс. 261 м. Скважина впервые в мире вскрыла непрерывный разрез двух древнейших комплексов во временном интервале от 3 до 1,6 млрд лет: осадочно-вулканогенный комплекс протерозоя и гранито-гнейсовый комплекс архея. С 1992 года экспериментальное бурение было прекращено.

По оценке российских и иностранных ученых, бурение сверхглубоких скважин по своей сложности сравнимо с полетом в космос, и закрытие скважины принесло непоправимый ущерб мировой науке.