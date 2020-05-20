"К сожалению, в ситуации с существенным сокращением полетной программы S7 Airlines вынуждена работать над эффективной оптимизацией расходов, в том числе рассматривать сокращение персонала", — сообщили в пресс-службе, не уточнив, какое число сотрудников может подпасть под сокращение.

В авиакомпании добавили, что тем сотрудникам, которые готовы рассмотреть переезд в другой город, будет доступна возможность перевода в подразделения S7 в Новосибирске, Иркутске, Владивостоке и Москве.

S7 — вторая по величине авиационная группа в РФ. Основана супругами Филевыми.