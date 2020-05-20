Во вторник власти Кипра заявили, что готовы начать прием туристов с 15 июня. Так в стране рассчитывают получить хотя бы 30% от тех доходов, что поступили от туризма в 2019 году.



"Изначально мы будем стремиться привлечь туристов из соседних стран, которым удалось сдержать распространение коронавируса — Греции, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов и некоторых стран Центральной и Северной Европы", — цитирует портал заместителя министра туризма страны Савваса Пердиоса.



Принятие решения в отношении Великобритании и России – основных въездных рынков Кипра – займет у властей больше времени, поскольку эпидемиологическая ситуация в этих странах заметно хуже.



"Возможно, туристам придется проходить тест на COVID-19 перед въездом на Кипр. Путешественники столкнутся с новыми правилами безопасности, которые официально объявят в ближайшее время. Например, их багаж будет дезинфицироваться сразу по прибытии в гостиницу. Сотрудники на ресепшн отелей будут находиться за экранами из оргстекла, а регистрация будет проходить в электронном виде", — отмечает портал.



На курорте также готовятся соблюдать правила социальной дистанции, но функционировать при таких условиях смогут не все туристические объекты.



"Социальная дистанция может работать в ресторанах, но как вы себе это представляете в ночных клубах? Молодые люди не смогут там танцевать и хорошо проводить время, если им сказать, что нужно держаться друг от друга на расстоянии двух метров", — недоумевают владельцы заведений. Курорт Айя-Напа на Кипре славится именно своими вечеринками и очень популярен у молодежи.



По состоянию на 19 мая на Кипре зарегистрировано 918 случаев коронавируса, скончались 17 человек.