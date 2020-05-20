Во вторник власти Кипра заявили, что готовы начать прием туристов с 15 июня. Так в стране рассчитывают получить хотя бы 30% от тех доходов, что поступили от туризма в 2019 году.
"Изначально мы будем стремиться привлечь туристов из соседних стран, которым удалось сдержать распространение коронавируса — Греции, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов и некоторых стран Центральной и Северной Европы", — цитирует портал заместителя министра туризма страны Савваса Пердиоса.
Принятие решения в отношении Великобритании и России – основных въездных рынков Кипра – займет у властей больше времени, поскольку эпидемиологическая ситуация в этих странах заметно хуже.
"Возможно, туристам придется проходить тест на COVID-19 перед въездом на Кипр. Путешественники столкнутся с новыми правилами безопасности, которые официально объявят в ближайшее время. Например, их багаж будет дезинфицироваться сразу по прибытии в гостиницу. Сотрудники на ресепшн отелей будут находиться за экранами из оргстекла, а регистрация будет проходить в электронном виде", — отмечает портал.
На курорте также готовятся соблюдать правила социальной дистанции, но функционировать при таких условиях смогут не все туристические объекты.
"Социальная дистанция может работать в ресторанах, но как вы себе это представляете в ночных клубах? Молодые люди не смогут там танцевать и хорошо проводить время, если им сказать, что нужно держаться друг от друга на расстоянии двух метров", — недоумевают владельцы заведений. Курорт Айя-Напа на Кипре славится именно своими вечеринками и очень популярен у молодежи.
По состоянию на 19 мая на Кипре зарегистрировано 918 случаев коронавируса, скончались 17 человек.
Власти Кипра рассказали, туристы из каких стран смогут посетить остров первыми после 15 июня
Во вторник власти Кипра заявили, что готовы начать прием туристов с 15 июня. Так в стране рассчитывают получить хотя бы 30% от тех доходов, что поступили от туризма в 2019 году.