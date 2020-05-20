"Министр туризма поставила вопрос по облегчению визового режима с Россией на совещании министров по туризму Евросоюза, потому что у нас уже было составлено это предложение. На данном этапе этот вопрос обсуждается. Кроме того, россияне по-прежнему смогут посещать Болгарию по шенгенской визе", — сказала она.

Как отметила Жекова, на фоне распространения пандемии коронавируса границы между странами закрыты, а консульство Болгарии временно приостановило выдачу виз для российских туристов.

"Как будет распоряжения МИД Болгарии, а это будет, когда откроются границы, и примется решение о принятии Болгарией российских граждан, тогда консульство начнут работу. Мы уже подготовили все документы российских туроператоров. С началом туристического сезона между странами выдача виз возобновится", — добавила она.

В Болгарии с 13 мая возобновились внутренние туристические поездки, позднее власти намерены открыть границы и для туристов из соседних стран. Министр туризма Николина Ангелкова ранее сообщала, что рассчитывает открыть туристический сезон на болгарских курортах с 1 июля с соблюдением мер предосторожности.