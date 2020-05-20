"Страны Южной Европы начали постепенно восстанавливать туризм, начиная с внутреннего, открывая пляжи, рестораны и кафе. Так, премьер-министр Португалии уже объявил об открытии пляжей с 6 июня. При этом посетителям необходимо будет соблюдать ряд правил, чтобы обезопасить себя от возможности заразиться коронавирусом", — пишет издание.

Как отмечает газета, загорающие должны в обязательном порядке соблюдать социальное дистанцирование, в Португалии это 1,5 метра друг от друга. В связи с этим, вместимость пляжей будет уменьшена, однако власти анонсировали приложение, которое позволит посетителям проверить наличие свободных мест.

Расстояние между зонтиками и навесами должно быть не менее 3 метров. Занятия спортом с участием двух и более человек по-прежнему запрещены, за исключением занятий серфингом и аналогичными видами спорта. За несоблюдение требований пляжи могут быть вновь закрыты.

"Отели, известные как рousadas (небольшие и недорогие гостиницы, часто в исторических зданиях), планируют открыться в середине июня, остальные могут начать работу уже 1 июня. Предполагается, что номера можно будет заселять с интервалом 24 часа после отъезда прежних постояльцев", — пишет Рublico.

Несмотря на открытие отелей, пляжей и ресторанов, власти Португалии предполагают, что страна откроется для граждан из стран Евросоюза в июле-августе, для гостей из других стран позднее.