"Интерес к проекту проявляют ведущие туркомпании и компании, которые строят гостиничные комплексы по всей стране", — сказала Кузнецова.

Замгубернатора напомнила, что в течение месяца по поручению вице-премьера Юрия Трутнева будет проведена работа по расширению границ территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Столица Арктики", чтобы в ТОР смог войти проект туркластера.

13 мая на заседании государственной комиссии по вопросам развития Арктики первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев сообщил, что министерство вместе с правительством Мурманской области и инвестором ведут работу над включением проекта туркластера в Лиинахамари в число резидентов ТОР "Столица Арктики".

В марте текущего года статс-секретарь, вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления "Норникеля" Дмитрий Пристансков сообщал, что общий объем капитальных вложений "Норникеля" в создание туркластера в Заполярье превысит 14 млрд рублей.

По словам Пристанскова, туркластер будет принимать круизные суда в будущем порту Лиинахамари. При этом порт находится в транспортной доступности от аэропорта "Корзуново" (военный аэродром в Печенгском районе, законсервированный с конца 1990-х годов — ИФ), который "Норникель" намерен восстановить и уже ведет соответствующие переговоры с Минобороны России.

Согласно планам компании, туркластер будет создан в срок до 2030 года, при этом будет создано около 500 рабочих мест.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Порт Лиинахамари" было зарегистрировано 15 августа 2019 года в Москве с основным видом деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал ООО составил 50 млн рублей. Генеральный директор — Анатолий Котоврасов, головная компания — ГМК Норильский никель".