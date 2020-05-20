Компания конвертировала в акции долг в размере 12,7 млрд крон.

"Предстоящие месяцы останутся сложными, и будет сохраняться высокий уровень неопределенности в отрасли. Norwegian будет необходимо тесно сотрудничать с рядом кредиторов, поскольку компания в настоящий момент имеет ограниченные доходы", — заявил глава авиакомпании Джейкоб Шрам.

В Norwegian отметили, что до вспышки коронавируса ожидали получения чистой прибыли по итогам 2020 года, а предстоящее лето должно было стать наиболее благоприятным для компании за всю ее историю.