"В краткосрочной перспективе 42% респондентов хотели бы провести летний отдых в России. Однако после нормализации эпидемиологической обстановки большинство российских туристов (88%) предпочтут отдых за границей: 44% в ближайшей перспективе поехали бы отдыхать в страны Европы, 23% – в Азию. Только 12% выбрали бы путешествие по России после открытия границ", — сообщает НАФИ.

Чем старше туристы, тем больше они готовы после нормализации эпидемиологической ситуации отправиться в путешествие по России (17% опрошенных старше 55 лет назвали Россию приоритетным направлением для поездок). А вот среди молодых путешественников (от 18 до 34 лет) Россия – непопулярное направление для поездок (7%). Они предпочли бы поехать на отдых в страны Европы (42%) или Азии (25%).

"Большинство туристов также ожидают роста цен на авиа- и железнодорожные билеты после окончания пандемии. По мнению респондентов, скорее вырастут билеты на самолеты (74%), чем на поезда (62%). Также подорожают и отели – российские (72% голосов) и зарубежные (56%)", — говорится в исследовании.

"Примечательно, что несмотря на падение курса рубля, туристы в большей степени ожидают роста цен на проживание в отелях России, а не за рубежом. Они ожидают, что российские туристические объекты в большей степени воспользуются ситуацией повышенного спроса на отдых внутри страны, чем их зарубежные коллеги, и вернут упущенную за период изоляции выручку, в том числе за счет повышения цен", — прокомментировала опрос руководитель направления исследований "Туризм и транспорт" аналитического центра НАФИ Ирина Иванкова.

По ее мнению, представителям российской туристической отрасли стоит воспринимать сложившуюся ситуацию не как повод любыми способами быстро вернуть потери, а как возможность прорекламировать свой бизнес и регион и привлечь лояльных клиентов на долгие годы.

Исследование проводилось в форме онлайн-опроса в апреле-мае 2020 года. В нем участвовали 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, совершавших заграничные туристические поездки за последние два года.