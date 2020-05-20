"Мы ожидаем (в связи с COVID-19 — ИФ) снижения объема производства на несколько лет всей линейки наших самолетов. Например, узкофюзеляжные самолеты будут производиться в объеме чуть больше 30 самолетов, хотя совсем недавно и Boeing, и Airbus могли производить до 60 таких самолетов", — заявил глава Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"У ОАК тоже есть серьезные планы, и я уверен, что эта эпидемия затронула и их. Но мне кажется, что в целом прогноз по России остается в силе: России будет нужно в ближайшие 20 лет почти 1,3 тыс. самолетов, это $270 млрд. Это такой огромный пирог, который будет вполне достаточен и для российского производителя, и для западных", — сказал Кравченко.

Говоря о влиянии COVID-19 на мировой спрос на широкофюзеляжные самолеты, Кравченко отметил, что в краткосрочной перспективе такие машины "будут востребованы немного меньше".

"В первую очередь будут восстанавливаться внутренние перевозки в странах — это узкофюзеляжные самолеты. Но в долгосрочной перспективе наши маркетологи прогнозируют, что через 2-3 года восстановится спрос и на широкофюзеляжную технику, и отрасль вернется к своему обычному ритму", — сказал топ-менеджер.

Boeing является одним из основных потребителей титана российской "ВСМПО-Ависма". Падение производства самолетов сказывается на объемах закупок у "ВСМПО", признал Кравченко.

"Конечно, если мы будем производить в два раза меньше самолетов, то это затронет наших поставщиков. Мы планируем, что этот провал будет не очень длинным, он будет, может быть, полтора-два года. Мы вернемся к росту, а значит "ВСМПО", как один из самых лучших наших поставщиков, тоже вернется к устойчивому росту", — заявил глава Boeing в России и СНГ.