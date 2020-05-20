"С 2021 года максимально либеральный режим въезда в Россию, исключающий необходимость оформления бумажных виз в паспорт, будет распространен в отношении почти половины мирового населения – около 4 млрд человек", — сообщает дипмиссия на своей странице в Facebook.

Как уточняется, возможность оформления электронных виз получат граждане иностранных государств, которые войдут в перечень, утверждаемый правительством РФ, он пока не определен. В пилотных зонах действия проекта – Дальневосточном федеральном округе, Калининградской области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области – электронные визы могут оформить граждане 53 иностранных государств, в том числе стран-членов Евросоюза, Китая, Японии, Индии, Турции и других. А граждане еще 60 стран имеют возможность въезжать в Россию без виз на основании положений двусторонних международных договоров.

"Таким образом, Россия станет одной из самых открытых в визовом отношении стран мира. Коэффициент визовой открытости РФ составит 37,5. Для сравнения: в среднем для Европы коэффициент составляет 24, для Северной Америки – 15, Африки — 31, Азиатско-Тихоокеанского региона – 42", — отметили в дипмиссии.

Стоимость электронной визы в Россию с января 2021 года не будет превышать $50. Заявитель будет получать ее не позднее 4 календарных дней со дня подачи заявления на сайте МИД России и сможет использовать ее для поездки в Россию в течение последующих 60 суток. При этом продолжительность самой поездки не сможет превышать 16 дней. Действие визы будет распространяться на всю территорию РФ.

Законопроект о введении с 1 января 2021 года электронных виз для иностранных туристов на всей территории России одобрен правительством РФ в апреле и направлен в Госдуму. Законопроект ждут три чтения в Госдуме, потом Совет Федерации, подпись президента, далее подготовка нормативных актов и определение списка стран.