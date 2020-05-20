"19 мая власти Вьетнама проинформировали посольство о том, что всем иностранцам, въехавшим в страну после 1 марта, срок разрешенного пребывания продлевается автоматически до 30 июня, при этом для пересечения границы на выезд из Вьетнама дополнительных разрешений не требуется. С учетом введенных правил дальнейшее продление туристических виз с использованием визовой поддержки (направление визовых анкет с печатью) посольства и Генконсульств прекращено", — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Как отмечает Генконсульство, иностранцы, которые прибыли во Вьетнам до 1 марта, также могут продлить визы до 30 июня, если смогут подтвердить, что они не смогли выехать из Вьетнама из-за ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.

Документом, подтверждающим данные обстоятельства, является дипломатическая нота диппредставительства, которую необходимо предъявить при выезде из Вьетнама.

В дипмиссии сообщили, что граждане, прибывшие во Вьетнам по туристическим визам или безвизовому режиму после 1 марта, могут без дополнительных разрешений пересечь границу на выезд из Вьетнама. Для того чтобы россияне, которые прибыли в страну до 1 марта, смогли вернуться домой, необходимо сформировать список пассажиров на сайте Госуслуг. Затем диппредставительства должны передать его в миграционное подразделение аэропорта.

Генконсульство рекомендует всем россиянам, находящимся во Вьетнаме по туристическим визам, воспользоваться вывозными рейсами для возвращения на родину.

"Для тех, кто находится во Вьетнаме по туристической визе и не планирует возвращаться в Россию, сообщаем, что дальнейшее продление туристических виз россиянам будет осуществляться на условиях, существовавших ранее, т.е. с получением визовой поддержки туристической компании. Сведения о порядке оформления туристических виз после 30 июня отсутствуют. По данным вопросам, пожалуйста, обращайтесь в подразделения миграционного управления", — подчеркивает дипмиссия.