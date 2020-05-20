"За последние сутки в Российской Федерации подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 764 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 4021 (45,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Темп прироста в стране опустился до +2,9% — это самый низкий показатель за все время резкого роста заболеваемости.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 308 705 случаев коронавирусной инфекции. Страна, по данным Университета Джонса Хопкинса, находится на втором месте в мире по числу случаев COVID-19. На первой строчке по этому показателю США (более 1,52 млн, +20 тыс.), на третьей — быстро "растущая" Бразилия (271,8 тыс., +16,5 тыс.), которая с таким темпом может потеснить Россию на втором месте в антирейтинге в ближайшую неделю.

В Москве за сутки зафиксировано 2699 новых случаев COVID-19, таким образом, общее число диагнозов в столице выросло до 152 306.

Число ассоциированных с COVID-19 летальных исходов в России за минувшие сутки составило 135 (из них 75 — в Москве). Это рекордный показатель за все время ситуации с коронавирусом в стране: так, ранее самым высоким пиком было 16 мая с 119 смертями.

Выздоровели в целом по стране 9262 человека, из них больше половины — 5440 — выписаны московскими врачами.