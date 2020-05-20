"По данным Рабочей группы Росавиации, координирующей возвращение соотечественников из зарубежных стран, за два месяца, с 20 марта по 19 мая 2020 года, в Российскую Федерацию вернулись более 182 тыс. россиян", — сказали в Росавиации.

Там уточнили, что с 20 марта 2020 года были организованы вывозные рейсы из Марокко, стран Латинской Америки, ОАЭ, Молдавии, Китая, Испании, Израиля, Германии, Португалии, Сербии, Египта, Королевства Саудовская Аравия, Вьетнама, Филиппин, Мальдивской Республики, Сейшельских островов, Танзании, Маврикия, ЮАР, США, Таиланда, Турции, Индонезии, Черногории, Японии, Южной Кореи.

"С 7 апреля по 19 мая возвращено более 19,7 тыс. россиян, выполнено 155 рейсов, наибольшее количество вывозных рейсов выполнено из Таиланда — 27", — добавили в ведомстве.

Также там отметили, что было выполнено 5 рейсов из США, которыми на родину вернулось около 1,2 тыс. россиян и 21 рейс из Европы.

"Рабочая группа Росавиации продолжает формировать график вывозных рейсов. В график до 25 мая включены рейсы из Мальты, Ларнаки, Ташкента, Душанбе, Тривандрума, Калькутты, Дубая, Бишкека, Куала-Лумпура, Пномпеня, Гоа, Дели, Рима и Нью Йорка", — подчеркнули в Росавиации.