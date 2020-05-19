"С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, что называется докручиваем какие-то мелочи, нюансы. Базово мы понимаем, что откроются санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией. В ряде регионов также речь идет об отелях с коттеджным размещением и об апарт-отелях. Это будет первый этап выхода из карантинных мер", — сказала она, выступая в программе "Док-Ток" на Первом канале.

Догузова подчеркнула, что ситуация может отличаться в разных регионах, и за оставшееся до 1 июня время правила работы объектов будут уточняться. "При том, что хочется как можно быстрее начать выход отрасли из карантина, нам важно не поторопиться в части ослабления ограничений, чтобы не пришлось отматывать назад", — сказала она.

Как сообщалось, объекты размещения во всех регионах России закрыты до 1 июня для предотвращения распространения коронавируса. Власти Краснодарского края и Ставрополья объявили о начале работы после этой даты санаториев, имеющих медицинскую лицензию. По остальным объектам пока нет ясности. Отельеры Крыма предполагают, что сезон вряд ли начнется раньше 20-х чисел июня, так как им нужно будет подготовиться к выполнению рекомендаций Роспотребнадзора по работе в условиях пандемии.

Догузова заметила, что пока из всех типов объектов размещения рекомендации по профилактике коронавируса получили только санаторно-курортные учреждения. "Они действительно тяжелые, но мы с Роспотребнадзором находимся в ежедневном контакте, в попытке найти баланс между безопасностью людей и возможностью для бизнеса начать поэтапно выходить из карантинных мер, чтобы это не стало профанацией", — подчеркнула она.

Генеральный директор туроператора "Алеан" Илья Уманский в эфире программы подчеркнул, что есть список санаториев, которые хотели бы открыться 1 июня, но они не смогут этого сделать из-за рекомендаций Роспотребнадзора.

Генеральный директор санатория "Знание" в Сочи Дмитрий Богданов сообщил, что только на медицинские маски для сотрудников и гостей потребуется до 100 тыс. рублей в сутки. С учетом дезинфицирующих средств — до 200 тыс. рублей. При этом поднимать цены, по его словам, нельзя, так как спрос будет ниже, чем в прошлом году. Плюс санаториям потребуется больше персонала для выполнения требований по уборке.

"Мы понимаем, что независимо от того, когда мы откроемся, этот сезон будет с колоссальными убытками для любого объекта размещения", — сказал он. Богданов подчеркнул, что при этом есть люди, которым по медицинским показаниям необходимо лечение в санаториях.