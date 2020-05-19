Каждому заведению позволено будет принять только по 30 посетителей единовременно, они должны будут соблюдать дистанцию. На уличных верандах и террасах людей обяжут сидеть исключительно за столиками.

Также с 1 июня, как ожидается, возобновят работу кинотеатры, театры и концертные залы. Там также ограничат число зрителей до 30 человек в помещении. В музеях число посетителей будут определять в зависимости от площади того или иного помещения.

По словам премьера Нидерландов Марка Рютте, страна вступает в следующую стадию снятия ограничений, которая определяется как "умная изоляция". В это время людей призывают сохранять дистанцию и, по возможности, изоляцию, а также продолжать работать из дома.