"Я скажу в условном наклонении, которое неизбежно: если эпидемиологическая ситуация позволит, то да, перемещения во время летних отпусков будут разрешены повсюду во Франции, включая заморские территории", — сказал Джеббари в интервью "Радио Монте-Карло".

При этом он сразу напомнил об "особой хрупкости (ситуации) на некоторых заморских территориях" и указал на проблемы, связанные с изолированностью и удаленностью островных департаментов от метрополии и с местной санитарной обстановкой.

В настоящий момент французы в рамках первых мероприятий по выходу из режима ограничений, связанных с коронавирусом, могут с 11 мая без разрешения перемещаться на 100 км от дома.

В том же интервью французский госсекретарь сообщил, что на минувшей неделе власти по результату 200 тыс. проверок выписали 950 штрафов людям, которые превысили это расстояние без основательных причин. Штраф за такое нарушение составляет 135 евро с человека и вырастает до 200 евро за повторное нарушение в течение двух недель.

Это ограничение, комментирует радиоканал, вызывает у людей обеспокоенность относительно перспектив проведения приближающихся удлиненных выходных по случаю католического праздника Вознесения Господня (21 мая), являющегося во Франции выходным днем, в который французы привыкли выезжать на природу, показывать детям достопримечательности, навещать родственников.

Во вторник на брифинге в Париже директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения Франции Жером Саломон отметил очередное уменьшение за последние сутки пациентов, госпитализированных с коронавирусом в больницах страны, в том числе в реанимационных отделениях.

За сутки зафиксировано 524 новых заражения коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 во Франции с начала эпидемии выросло до 143 тыс. 427.

"Риск возобновления расширения эпидемии и скорости ее распространения зависит только от нашего собственного поведения. Подавление эпидемии в наших руках. В этом контексте при малейших сомнениях о вашем состоянии необходимо проходить тест", — сказал Саломон.