"Минздравы многих стран сообщают, что пандемия коронавируса летом пойдет на спад, так как вирус не терпит высоких температур. Поскольку конкретных исследований по выживаемости COVID-19 в водной среде нет, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) основывает свои рекомендации на научных данных", — пишет портал.

Бассейны

Как отметили в CSIC, хлор, которым дезинфицируют большинство бассейнов, способствует гибели коронавируса. Дезинфекции прилегающих к бассейну мест с применением специализированных средств также достаточно, чтобы уничтожить вирус, соответственно, заражение им при контакте с поверхностями в бассейнах маловероятно.

Фото: Интерфакс

"Не нужно увеличивать хлорирование бассейнов: напоминаем, безопасное содержание вещества должно составлять не более 1-2 мг на литр. Необходимо убедиться, что уборку проводят регулярно, а вода не застаивается, тогда заражение коронавирусом в момент плаванья вам не грозит", — пояснил ученый из Института диагностики и экологических исследований воды Жоан Гримальт, добавив, что пары хлора в бассейне также уничтожают вирус в воздухе.

"Мы рекомендуем всем посетителям бассейнов мыть лицо и руки с мылом перед плаваньем и соблюдать социальную дистанцию, поскольку никто не застрахован от заражения коронавирусом от человека", — заявили в CSIC.

Море

По его словам, маловероятно заражение COVID-19 и в морской воде, поскольку соль и объемы моря способствуют снижению вирусной нагрузки и ее инактивации.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

"Существует так много микроорганизмов, которые не могут жить в соленой среде. Химические процессы морской воды определяются ее высокой ионной силой, связанной с концентрацией солей, а также с высоким содержанием ионов натрия и хлора. Поэтому многие семейства вирусов не выживают в море. Соль деактивирует и COVID-19", — пояснил Гримальт.

В свою очередь, медицинский директор инфекционного отделения в больнице Университета Эмори в США Брюс Рибнер напомнил, что помимо реакции морской соли на коронавирус, необходимо учесть и "эффект разбавления". Вирус распространяется в воде, и это снижает его способность к заражению. "Любые выделения, будь они от чихания или кашля, быстро растворятся в морской воде без вреда для окружающих", — утверждает он.

Спа-центры и бани

В бассейнах и СПА широко применяются дезинфицирующие противомикробные средства, которых, как правило, хватает, чтобы уничтожить вирус. Причем фильтрации воздуха, которая проводится во время спа-процедур, также достаточно для дезинфекции воздуха.

Фото: Aquagranda Active You

Как сообщили в CSIC, в саунах и паровых банях поддерживается температура воздуха более 60 градусов, благодаря которой коронавирус не выживет.

В Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подчеркнули, что коронавирус невозможно подхватить в этих местах только при надлежащей эксплуатации и правильном техническом обслуживании объектов.

Пляжи

Как выяснили в CSIC, существует три фактора, затрудняющие заражение коронавирусом на пляже: солнце, соленость морского песка и шерховатость поверхности. Ультрафиолет разрушает вирус в песке, который сам по себе содержит остатки морской соли.

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"Как мы выяснили, коронавирусы длительное время могут оставаться на гладких поверхностях, но совершенно не приспособлены к выживанию на пляже и шероховатых поверхностях, поэтому вероятность того, что песок приведет к заражению, крайне мала", — заключил Гримальт.

Пресные воды

Согласно исследованиям CSIC, не следует купаться в реках, озерах и ручьях во время пандемии, поскольку вирус может выжить в пресной воде.

"Эти источники наиболее нежелательны для плаванья. Исследования других коронавирусов с характеристиками, аналогичными SARS-CoV-2 показали, что вирус некоторое время остается активным в естественной пресноводной среде", — следует из отчета Высшего совета по научным исследованиям Испании.

Фото: Pixabay.com

Как отметил Гримальт, вирусом нельзя заразиться в воде. "Но если есть выбор, где плавать, то лучше отдавать предпочтение бассейнам и морю", — заключил он.

Сточные воды

Согласно отчету CSIC, до сих пор нет доказательств того, что вирус может инфицировать человека при купании неподалеку от сточных вод, где был обнаружен коронавирус. "Однако нельзя полностью исключить вероятность заражения, поскольку несколько анализов кала больных пациентов, подтвердили наличие вируса", — следует из доклада.

Ученые рекомендовали не посещать пляжи, неподалеку от которых есть сточные воды.