"В рамках международного форума MICE и Wedding (IMWF) был проведен опрос экспертов туротрасли из 45 стран, включая Россию, США и страны Европы. Отвечая на вопрос, какая страна восстановит туризм быстрее всех после пандемии коронавируса, 12,2% экспертов сказали, что это будет Турция", — пишет турецкая газета Daily Sabah.

Следом за Турцией следуют Таиланд – 11,7% голосов и Китай – 9,2%. При этом 59% опрошенных заявили, что людям понадобится время, чтобы вновь начать путешествовать за границу после пандемии.

Ряд стран в последние дни активизировали усилия по восстановлению туризма. Так, в Турции надеются, что внутренние поездки возобновятся после 28 мая, а международные – с 12 июня. "В первую очередь Турция может возобновить сообщение с азиатскими странами, такими как Китай и Южная Корея, а также со странами Европы, которые успешно справляются с пандемией", — цитирует газета министра туризма Турции Мехмета Эрсоя.

Турция прекратила международное сообщение с 27 марта, внутреннее – с 1 мая.

"Эксперты также назвали Turkish Airlines среди пяти наиболее устойчивых авиакомпаний в условиях кризиса из-за COVID-19, она набрала 8% голосов. В лидерах оказались Emirates (13,42%) и Etihad (9%)", — сообщает газета.

Ранее сообщалось, что отели в Турции уже начали готовиться к приему туристов с соблюдением правил социального дистанцирования и повышенной гигиены. По заявлению Эрсоя, хорошим результатом будет, если в этом году откроются 50-60% гостиниц. В мае в стране планируют завершить мероприятия по сертификации туристических объектов, которая гарантирует их безопасность.

В первом квартале 2020 года Турцию посетило 4,24 млн иностранных гостей – на 22,1% меньше, чем годом ранее. В 2019 году в страну приехало 45 млн зарубежных туристов.