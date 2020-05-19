"В 2019 году стартовал комплексный проект реконструкции объектов инфраструктуры ФГБУ "Канал имени Москвы" общей стоимостью 19,16 млрд рублей. Реализовать его планируется до 2024 года. В рамках этого проекта запланирована реконструкция и техническое перевооружение объектов на нескольких гидроузлах, в том числе на гидроузле №2 Яхромского района гидротехнических сооружений", — пояснили в пресс-службе.

Гидроузел был введен в эксплуатацию в 1937 году вместе с Каналом им.Москвы. Техническое состояние гидроузла оценивается как ограниченно работоспособное.

В рамках реконструкции гидроузла будут реконструированы бетон стен камеры и голов шлюза. Восточную стену шлюза усилят, восстановят засыпки и дорогу вдоль стены. Также будет обновлена контрольно-измерительная аппаратура.

Ориентировочная стоимость предполагаемых работ превышает 1 млрд рублей.