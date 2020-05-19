Как отмечается в документе на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, в апреле бронирования на рейсы авиакомпании были на 95% ниже, чем годом ранее, при этом число отмен бронирований достигло рекордных значений.

В июле авиакомпания ожидает снижения перевозочных мощностей на 75% в годовом выражении. На май и июнь планируемые перевозочные мощности были снижены на 90% к аналогичному периоду прошлого года.

United Airlines ожидает, что капитальные расходы в текущем году будут ниже $4,5 млрд, а в следующем — опустятся до около $2 млрд.