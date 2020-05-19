"За полтора месяца мы смогли отправить более 100 вывозных авиарейсов и вывезти более 18 тысяч наших граждан с территорий иностранных государств. Это примерно 70% всех граждан, которые имели обратные билеты на это время", — сказал Шадаев на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

При этом, по его словам, "одновременно решали две задачи: минимизировать внутреннее перемещение по стране тех граждан, которые прибывают, и при этом обеспечить высокий коэффициент загрузки бортовой". "Нам это удалось: 75% мест на тех рейсах, которые наших граждан вывозят в нашу страну занято", — отметил министр.

Шадаев уточнил, что всего на портале госуслуг зарегистрировались более 50 тысяч россиян, оставшихся за границей в связи с прекращением регулярных авиарейсов.

"Более 50 тысяч граждан заполнили формы и оставили данные о себе и членах своей семьи. Более, чем 30 тысяч человек начали получать регулярную выплату материальной помощи", — сказал он.

Глава Минкомсвязи отметил, что собранные данные "позволили очень точечно начать планировать вывозные авиарейсы".

"Прямо на портале ведётся план-график вывозных авиарейсов, и граждане имеют возможность зарегистрироваться на конкретный рейс в порядке живой очереди. Авиакомпаниям уже передаются финальные проверенные и подтвержденные списки тех граждан, которые зарегистрировались на конкретный рейс", — сказал Шадаев.

Таким образом, по его словам, "люди приезжают в аэропорт, никакой неразберихи нет, они полностью уверены в том, что их посадят на борт".