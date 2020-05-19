Согласно плану, о котором объявит премьер Греции Кириакос Мицотакис, въезд в страну будет разрешен жителям стран Евросоюза и Израиля.

Как сообщалось ранее, в Греции в понедельник открылось более 200 археологических памятников, возобновил работу Акрополь в Афинах. Археологические объекты будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени при соблюдении определенных мер безопасности в соответствии с рекомендациями греческой Национальной организации общественного здравоохранения.

Согласно рекомендациям, нужно соблюдать дистанцию в 1,5 метра, обеспечивая максимальное количество посетителей на археологическом объекте. Кроме того, будут введены специальные правила посещения санузлов. Кроме того, рекомендуется носить маски и использовать дезинфицирующие средства для рук.

Как ранее сообщила министр культуры Греции Лина Мендони, с 1 июня возобновят работу кинотеатры, а с 15 июня — музеи. Отмечается, что художественные мероприятия начнут проводиться с 15 июля.

Греция является одной из наименее затронутых пандемией COVID-19 европейских стран. По состоянию на 19 мая в стране выявили 2836 случаев заражения коронавирусом, 165 инфицированных скончались.