"Напоминаем, что с 3 апреля власти Камбоджи приняли решение продлить туристические визы всем иностранным гостям, которые прибыли в Королевство после 31 декабря 2019 года, и не могут вернуться на Родину в связи с вызванными пандемией COVID-19 ограничениями, а также не взимать с них штрафы до появления возможности покинуть территорию страны. В этой связи после вылета запланированного на 22 мая вывозного рейса SDM6698 в отношении оставшихся в Камбодже россиян с просроченными документами указанной категории может быть возобновлено действие штрафных санкций", — сообщает дипмиссия на странице в Facebook.

Дипломаты также обращают внимание российских граждан с другими видами виз, желающих воспользоваться рейсом для возвращения в РФ, что при прохождении таможенного контроля документы должны быть действующими.

Самолет, выполняющий вывозной рейс SDM 6698, вылетит из столицы Камбоджи Пномпеня 22 мая в 21:30 по местному времени сначала в Новосибирск, а затем в Москву. Регистрация на него возможна на портале Госуслуг.