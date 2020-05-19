"Мы следим за ограничениями, введенными из-за коронавируса, они действуют в 100% стран. По итогам года мировой турпоток может снизиться на 60-80% в зависимости от того, когда ограничения будут сняты. В этих условиях миллионы рабочих мест в туризме и других отраслях экономики могут быть потеряны", — говорится в заявлении Пололикашвили, опубликованным UNWTO.

Ранее в UNWTO заявили, что если мировой турпоток в 2020 году сократится на 30%, доходы от туризма снизятся на $450 млрд.

Пололикашвили подчеркнул, что сейчас крайне важно предпринимать конкретные шаги по выходу из кризиса.

"Нас обнадежил план действий по постепенному возобновлению туризма, разработанный странами Евросоюза. Снятие ограничений на поездки, сначала в пределах стран, а потом и за рубеж, позволит получить много социальных и экономических выгод. План ЕС станет примером для остального мира", — заключил он.

"Скоординированное введение новых протоколов безопасности здоровья на каждом этапе туристической поездки — на транспорте, в отелях, ресторанах, развлекательных объектах сделает путешествия более безопасными. Если люди поверят правительствам и бизнесам в сфере туризма, что путешествовать безопасно, они снова отправятся в поездки", — подчеркнул Пололикашвили.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что летний туристический сезон в странах ЕС состоится, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Ряд стран в июне готовятся снять ограничения на поездки в пределах Еврозоны. Ограничения на путешествия внутри страны будут сняты еще раньше.