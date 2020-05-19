Согласно публикации на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, авиаперевозчик теперь ожидает снижения операционной выручки по итогам текущего месяца на 85-90% в годовом выражении, а не на 90-95%, как прогнозировалось ранее.

Компания подтвердила свой прогноз снижения перевозочных мощностей (располагаемых пассажиро-километров) в мае на 60-70%, при этом улучшив ожидания загруженности рейсов до 25-30% с 5-10%.

Авиаперевозчик отметил, что за период с начала мая количество новых бронирований превысило число возвратов. В марте и апреле клиенты Southwest чаще возвращали билеты, чем покупали их.

Авиакомпания также сообщила о "незначительном улучшении" спроса на поездки в июне. Southwest ожидает, что операционная выручка в следующем месяце снизится на 80-85% в годовом выражении, перевозочные мощности — на 45-55%, а загруженность рейсов составит от 35% до 45%.

По предварительным данным, в апреле операционная прибыль авиакомпании на фоне пандемии упала на 90-95% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, перевозочные мощности сократились примерно на 58%, в то время как загруженность рейсов составляла 8%. Показатели приблизительно совпали с ожиданиями Southwest.