Так, ростовский ресторатор Максим Коган объявил о продаже двух ресторанов, при этом он выразил уверенность в том, что через несколько месяцев таких предложений на рынке будет достаточно много.

"Это связано с тем, что спрос однозначно будет в ближайшее время снижен. Моя задача — сохранить большую часть своих предприятий и их вытягивать. Я понимаю, что надо облегчить нагрузку, в том числе оптимизировать и офисную работу. Это интересные места с положительной динамикой, но я вынужден их продать. Спрос на такие объекты есть всегда. Почему я сделал это сейчас? Потому что, на мой взгляд, через полгода таких предложений будет масса, а сейчас я один из первых", — сообщил агентству "Интерфакс-Юг" Коган.

Президент Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства Ростовской области Елена Папиж сообщила "Интерфаксу", что в настоящее время выставлен на продажу "ID Hostel" на 14 номеров вместимостью от одного до восьми человек, расположенный в центре Ростова-на-Дону.

"В условиях распространения коронавирусной инфекции хостел перестал приносить прибыль. Сколько продлится ситуация — не понятно. Собственник принял решение о реализации объекта. Персонал распущен", — сказала она.

По ее словам, в Ростове-на-Дону также продаются два крупных отеля.

"Один из них был выставлен на продажу еще задолго до распространения COVID-19. А второй реализуется именно по этой причине. Это — крупный объект с большой численностью персонала и номерного фонда. Затраты на его содержание требуются серьезные", — сказала Папиж.

В Волгограде прекратило существование единственное в городе котокафе "Котейня". Как пояснила агентству владелица заведения Анастасия Орлова, причина закрытия — полное отсутствие дохода.

"Кафе, которым мы владели около двух лет, не было для нас основным источником дохода. Основная его цель была в благотворительности, устройстве котов в добрые руки. Когда доход опустился до нуля, котокафе продолжило свою работу, так как необходимо было устроить животных, живущих на полном содержании. Но карантин разрушил абсолютно все. Мы не смогли вытянуть заведение. Самая большая проблема — налоговые платежи и арендные траты", — рассказала она.

Орлова отметила, что в начале мая владельцы заведения раздали в добрые руки последних котов, а те, "кого не удалось устроить в семью, были отправлены в приют".

По словам одного из создателей сети бургерных "Денвер" в Волгограде Андрея Сукачева, проблемы у общепита начались задолго до коронавируса, а ситуация с введением режима самоизоляции просто обострила все слабые места. В апреле проект с пятилетней историей было решено закрыть окончательно.

"Главная проблема в том, что в центре Волгограда очень дорогая аренда. Арендодатели не очень охотно шли и идут на встречу. Даже если все ограничения снимут, и заведения общепита откроются, люди не сразу кинутся туда. Страх все равно перед вирусом останется. Кроме того, люди уже за эти пару месяцев изменили образ жизни. Понадобится минимум год для возврата к прежним привычкам. Я думаю, общепиту будет очень тяжело, и закроется большинство заведений", — сообщил Сукачев агентству "Интерфакс-Юг".

В Сочи в период распространения коронавирусной инфекции в основном стали продаваться небольшие отели, которые позиционируют как "инвестпроекты" или "гостиничный бизнес". В основном, выставлены на продажу отели площадью от 250 кв.метров в Лазаревском районе. Стоимость таких отелей варьируется от 50 до 300 млн рублей.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Юг" один из риелторов, продавцы "не говорят, что недвижимость продается из-за коронавируса, но ряд отелей выставлены на продажу именно в период пандемии".

Он также отметил, что ряд крупных гостиничных комплексов у моря, которые собственники пытаются продать в течение нескольких лет после Олимпиады-2014, теперь продаются по частям.

"Сейчас, в период пандемии, хозяева решили продавать крупные отели по частям (отдельно апартаменты, отдельно ресторан и так далее), чтобы быстрее от них избавиться. Очень дорогое их содержание", — пояснил собеседник агентства.

Появились в Сочи и объявления о продаже деловых центров и кафе, продается пивоварня и кальянная.

Жители Крыма опубликовали за последний месяц несколько сотен объявлений о продаже готового бизнеса. Больше всего предложений приходится на гостевые дома, станции техобслуживания и салоны красоты. Обзвон авторов объявлений корреспондентом агентства "Интерфакс-Юг" показал, что примерно две три связаны со сложившейся из-за коронавируса ситуацией.

Встречаются также предложения о продаже еще не открытого бизнеса. Так, в Симферополе предлагается приобрести за 18 млн рублей спортивный комплекс площадью 300 кв. метров. Собственник планировал открыть его к концу лета, но введенные из-за коронавируса ограничения заморозили все подготовительные работы.

"Люди ничего не хотят, все без денег. Думаю, продавать, сдавать — полностью или частично, потому что сам я уже не тяну. Никто нам помочь не может, одни разговоры. Два месяца уже работы нет, не строим, люди все жалуются", — сказал автор объявления.

Представители малого и среднего бизнеса на Ставрополье также рассматривают возможность закрытия и продажи своих заведений в связи с ограничениями по COVID-19. Один из рестораторов в Пятигорске сообщил агентству о том, что ряд его коллег либо намерены банкротиться, либо рассматривают возможность продажи бизнеса.

"У нас уже есть реально разорившиеся из-за сложившейся ситуации, есть те, кто ищут выход из сложившейся ситуации, они в депрессии", — сказал собеседник агентства.

В Пятигорской торгово-промышленной палате отмечают рост числа обращений от предпринимателей с вопросами о процедуре банкротства.

"В основном с этими вопросами обращаются предприниматели из сферы торговли, промышленная группа товаров. На протяжении месяца они не работают, не имеют оборота, средств на оплату аренды, у некоторых товар находится на реализации с отсрочкой платежа, подходит срок оплаты за него, а платить нечем. Объясняем, что в случае банкротства они не смогут заниматься бизнесом 3 года ", — сообщила агентству президент Пятигорской ТПП Лариса Карташова.