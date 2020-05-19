Международный туризм был практически полностью остановлен из-за пандемии коронавируса, и люксовым брендам приходится рассчитывать на то, что местные клиенты помогут им удержать бизнес на плаву.

Однако местные жители обычно тратят в подобных магазинах гораздо меньше, чем туристы. Так, например, в Париже, где вновь открылись магазины люксовых брендов на Елисейских полях, отмечается спрос лишь на самые дешевые наименования товаров — портмоне, головные уборы и футболки.

Это показывает, что спад в сфере розничной торговли продолжится, несмотря на постепенное снятие в европейских странах ограничений, введенных с целью предотвращения распространения коронавируса, отмечают экономисты.

Китайские туристы являются важнейшими клиентами для индустрии товаров класса "люкс", причем они совершают большинство покупок в ходе зарубежных поездок. Согласно данным Bain & Company, китайцы потратили в 2019 году 98 млрд евро на приобретение люксовых товаров, причем две трети этой суммы — за пределами КНР. На их долю приходится более трети выручки люксовых брендов.

Вынужденные оставаться дома из-за пандемии китайцы наращивают покупки товаров класса "люкс" внутри страны. Тем не менее, общий объем спроса снизился по сравнению с уровнем до пандемии, как в Китае, так и за его пределами.

В США большинство люксовых бутиков по-прежнему не работает, поскольку главные туристические направления закрыты.

"Клиенты возвращаются, но медленно", — отмечает основатель и креативный директор сети бутиков Webster в Техасе, предлагающих продукцию различных брендов — от Balenciaga to Saint Laurent — Лори Дубрейль.

Кроме того, эксперты отмечают изменение поведения покупателей товаров класса "люкс". Так, с учетом того, что многие официальные мероприятия были отменены или отложены в этом году, люди не видят необходимости в пополнении гардероба.

Без притока туристов, которые обычно тратят в магазине суммы не менее 1 тыс. евро каждый, что примерно соответствует стоимости базовой сумки класса "люкс", площади бутиков брендов в Париже, Милане и других модных столицах Европы, становятся слишком крупными, отмечают эксперты. Таким образом, некоторым компаниям, возможно, придется скорректировать свои сети с учетом того, что туризм вряд ли восстановится в ближайшее время.