"Авиакомпания будет постепенно возобновлять временно приостановленное сообщение с закрывшими свои границы странами и увеличивать частоту рейсов по мере снятия ограничений, делая главную ставку на глобальные направления и партнерские транспортные хабы", — сообщила во вторник пресс-служба перевозчика.

Москва входит в число направлений, по которым Qatar Airways планируют возобновить полеты к концу июня. Также в их список входят все крупнейшие европейские аэропорты, аэропорты в Китае, Индии, Таиланде и других странах Юго-Восточной Азии. Авиакомпания также планирует возобновить полеты в США, Бразилию и Канаду, страны Ближнего Востока и Африки.

"Сегодня стоит цель довести к концу июня число пунктов назначения в расписании до 80, включая 23 в Европе, четыре в Америке, 20 на Ближнем Востоке и в Африке и 33 в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На первом этапе расширение полетной сетки затронет в первую очередь маршруты, связывающие аэропорт базирования авиакомпании в Дохе с глобальными транзитными центрами авиакомпаний-партнеров по всему миру, включая Лондон, Чикаго, Даллас и Гонконг, а также открывающиеся ключевые туристические и деловые направления, такие как Мадрид и Мумбаи", — подчеркивает пресс-служба.

Сейчас перевозчик выполняет рейсы в более чем 30 городов по всему миру.