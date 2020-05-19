"Глава МИД ФРГ Хайко Маас обсудил на видеоконференции в понедельник планы на летний туристический сезон и открытие границ со своими коллегами из стран Евросоюза, и принял решение не продлевать запет на туристические поездки после 15 июня при благоприятной эпидемиологической обстановке. Однако министерство намерено выпускать рекомендации для туристов при посещении той или иной страны. Кроме того, МИД советует туристам этим летом ограничиться отдыхом внутри Евросоюза", — пишет издание.

По словам Мааса, восстановление туризма в Европе должно находиться под полным контролем и вопросы здравоохранения должны превалировать над экономическими. "Нужно понимать, что, в первую очередь, мы должны думать о здоровье тех граждан, которые покидают Германию и о тех, кто приезжает к нам. Не должно быть иллюзий относительно возможности скорого возвращения к концепции business-as-usual. Несмотря на то, что мы стараемся создать условия для летнего отдыха, люди должны понимать, что везде будут ограничения: в ресторанах, на пляжах, в популярных туристических местах", – цитирует его Deutsche Welle.

Он подчеркнул, что "отпуск в этом году будет иметь мало общего с отдыхом в предыдущие годы"

Коллеги из других стран призвали МИД Германии поторопиться с принятием решения об открытии границ с некоторыми странами ЕС. Между тем, по мнению Мааса, подобные решения между отдельными странами не соответствуют духу европейского содружества. Он отметил, что в общих интересах найти скоординированный и прозрачный для всех механизм, который в первую очередь, будет направлен на безопасность граждан.

В свою очередь, министр иностранных дел Греции Никос Дендиас убежден, что его страна может обеспечить безопасный отдых для немецких туристов, и призвал граждан ФРГ не отменять поездки.

Греция стала одной из стран-членов ЕС, которую почти не затронула пандемия коронавируса, отчасти из-за своевременно принятых жестких мер и высоких штрафов за нарушение режима карантина. В стране с населением 10,5 млн человек было зарегистрировано только 2,83 тыс. случаев заражения COVID-19, 163 человека скончались.

По словам премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, отели и пляжи его страны "хорошо подготовлены", чтобы принять туристов этим летом. В стране с населением 4 млн человек зарегистрировано 2,2 тыс. зараженных коронавирусом, 95 человек скончались.

Как сообщает Deutsche Welle, в видеоконференции принимали участие Испания, Италия, Австрия, Греция, Хорватия, Португалия, Мальта, Словения, Кипр и Болгария. Экономики этих стран сильно зависят от туризма, кроме того, они очень популярны у немецких туристов. Предполагается, что следующая видеоконференция состоится через две недели.