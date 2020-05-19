"В целом по Крыму ситуация с ранее забронированным отдыхом такова: 40% клиентов попросили вернуть деньги, 60% перенесли даты приезда. При этом отельеры сомневаются, что курортный сезон откроется 1 июня, так как им придется адаптироваться к рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса, а на это нужно время. По их мнению, начала сезона можно ждать не раньше 20-х чисел июня", — рассказала она.

По словам Тюриной, сейчас большинство объектов размещения закрыты, сотрудников отправили в вынужденные отпуска, работает лишь небольшое число отелей, обслуживающих командировочных.

"Многие сейчас перестраивают работу, отказываются от «шведских столов», переделывают меню, готовятся кормить туристов посменно", — добавила пресс-секретарь РСТ.

При этом новые заявки от туристов, по ее словам, приходят, в том числе начиная с 1 июня.

Бронирование мест в крымских отелях и санаториях запрещено с 28 марта до 1 июня для предотвращения распространения коронавируса, туристы начали массово покидать полуостров в начале апреля. Власти предварительно оценили снижение турпотока за два месяца ограничений в 1 млн человек.

На прошлой неделе глава региона Сергей Аксенов выразил сомнения, что летний сезон 2020 года состоится в Крыму из-за пандемии. При этом представители гостиничной отрасли заявляли, что более 50% объектов размещения прекратят работу, если не откроются до 1 июля.