"Улицы Венеции начали постепенно оживать, но там по-прежнему очень мало людей. Согласно распоряжению правительства Италии, с 18 мая в стране начали открываться магазины. Но в Венеции в отсутствие гостей города они пустуют", — пишет портал.

Как отмечает CNN, в городе проживают менее 60 тысяч человек. При этом Венецию ежегодно посещали до 30 млн туристов со всего мира, принося $2,5 млрд дохода. У иностранцев Венеция пользовалась намного большей популярностью, чем у итальянцев.

"Город долго не мог справиться с массовым туризмом, несмотря на принятие жестких "антитуристических" мер, например, запрета на заход круизных лайнеров. Но в конце 2019 года случилось рекордное наводнение, а в 2020 году грянула пандемия. Туризм прекратился сам собой", — пишет портал.

Все эти события местные власти и жители рассматривают как переломный момент. "С окончанием пандемии туризм в Венеции будет медленно восстанавливаться, и нам нужно сделать его более качественным, не массовым. Хорошо, если в городе станет больше местных жителей и студентов, начнут развиваться местные бренды. Туристы получат больше удовольствия от такой поездки", — цитирует CNN общественных активистов.

Италия с 3 июня открывает границы для стран ЕС и Шенгенского соглашения, тогда же будет отменен двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну. О дате открытия границ для туристов из-за пределов ЕС информации пока нет.