"В январе-апреле 2020 году турпоток в Азербайджан в связи с пандемией коронавируса COVID-19 сократился по сравнению с январем-апрелем 2019 года на 36,5%, до 539 тыс. человек. Ограничения, введенные на границе с Ираном, Грузией, Турцией и Россией, привели к существенному сокращению турпотока", — отметили в Госкомстате.

Согласно статданным, число туристов в апреле текущего года сократилось в 4,7 раза по сравнению с мартом 2020 года и в 12,1 раза по сравнению с апрелем прошлого года.

По итогам января-апреля текущего года, удельный вес туристов из РФ составил 30,4%, Грузии — 27,9%, Турции — 12,3%, Ирана — 6,1%, 2,3% — Индии, 2,2% — Саудовской Аравии, 2,1% — Украины, 1,5% — ОАЭ.

При этом 74% туристов составили мужчины, 26% — женщины.

По данным статистики, турпоток в Азербайджан из стран ЕС за четыре месяца сократился в 2,2 раза — до 15,6 тыс. человек, из стран СНГ — в 1,4 раза, до 197,6 тыс. человек.

Вместе с этим в отчетном периоде турпоток в Азербайджан из ОАЭ сократился в 4,1 раза, Китая — в 3,5 раза, Испании, Омана и Польши — в 2,5 раза, Японии — в 2,4 раза, Катара и Нидерландов — в 2,3 раза, США, Ирака, Италии, Франции и Канады — в 2,2 раза.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, за отчетный период сократилось на 42,3% — до 944,7 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, посетивших Иран, составило 33,8%, Грузию — 29,8%, Россию — 20,4%, Турцию — 9,7%, в другие страны — 6,3%.

"За текущий период число граждан Азербайджана, путешествующих в Иран, сократилось на 50,3%, в Турцию — на 42,4%, в Грузию — на 36,8%, в РФ — на 35,6%", — подчеркнули в Госкомстате.

Согласно данным, 82,4% граждан Азербайджана выезжали за рубеж по железной дороге и автотранспортом, 16,3% — воздушным транспортом, 1,3% — водным транспортом.