"Мы не зафиксировали снижения спроса по сравнению с другими годами. Такие комплексы как "Медвежья гора" в Бокситогорском районе, "Охта парк" во Всеволожском районе, "Игора" в Приозерском районе, "Дом у моря" в Выборгском районе в настоящее время фиксируют уровень загрузки в коттеджах в выходные дни до 70%", — сказал собеседник агентства.

Однако представителей туриндустрии огорчает, что не наблюдается "глубины" бронирования. "Например, до сих пор нет понимания о бронированиях в июне. Люди планируют отдых только в рамках 1-2 недель", — подчеркнул представитель администрации.

В комитете добавили, что в настоящее время в комплексах принимают гостей преимущественно коттеджи. Многие гостиницы и спа-центры на их территориях закрыты.