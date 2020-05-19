Как сообщила журналистам во вторник министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова, с 29 мая гостиницы и гостевые дома по решению правительства смогут принимать жителей республики, а с 1 июля власти рассчитывают открыть Байкал для соседних регионов — Иркутской области и Забайкальского края.

"Пока перспективы для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Дальнего Востока мы не просматриваем. Если июнь отработаем без вспышек COVID-19 (в сфере туризма — ИФ), то будет проще решаться вопрос от открытию для других регионов", — сказала она.

В свою очередь руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина пояснила, что власти пока не готовы дать конкретных прогнозов по открытию границ для туристов. Она лишь пояснила, что Прибайкальский нацпарк с 18 мая начал выдавать иркутянам разрешения на посещения его территории со всеми мерами предосторожности.

По словам Сливиной, если все ограничительные меры в регионе будут действовать до конца июня, то Иркутскую область в 2020 году смогут посетить около 150 тыс. иностранных туристов (на 41% меньше, чем в 2019 году) и 1,23 млн российских путешественников.

Если ограничения будут действовать до конца лета, то регион, по оценкам Сливиной, сможет принять всего 75 тыс. иностранцев и 926 тыс. россиян. До пандемии Иркутская область в общей сложности принимала в сумме до 1,7 млн туристов в год, в том числе 369 тыс. иностранцев.

Бадмацыренова уточнила, что часть гостиниц в Бурятии сейчас стоят пустыми. По ее оценкам, в 2020 году объем платных услуг в сфере туризма снизится на 80% (или 2,6 млрд рублей) в сравнении с 2019 годом.

Иркутская область пока не считала потери в сфере туризма в связи с распространением коронавируса. Сливина лишь уточнила, что один иностранный турист, приезжающий на Байкал, оставляет в регионе в среднем 67 тыс. рублей, российский — 32 тыс. рублей.

По ее оценкам, если туротрасль оживет в регионе в 2020 году, то популярными у туристов будут короткие туры, пеший туризм и санаторно-курортное лечение. Бадмацыренова уверена, что востребованным будет экологический туризм в нацпарках.

По данным на 19 мая, в Иркутской области число подтвержденных случаев COVID-19 составляет 746, в Бурятии — 1015.