"Я надеюсь, что с конца июня мы возобновим туризм. Нам стоит сделать Испанию привлекательной с точки зрения безопасности для здоровья", — цитирует портал министра транспорта страны Хосе Луиса Абалоса.

Он также заметил, что 14-дневный карантин для всех въезжающих в страну будет отменен в июне. Ограничения на поездки будут постепенно сниматься.

Ранее правительство Италии также заявило, что планирует начать открытие страны для туристов в июне. При благоприятной эпидемиологической обстановке с 3 июня станут возможны поездки внутри стран ЕС и Шенгенского соглашения. Двухнедельный карантин для прибывающих будет отменен.

Обе страны сильно пострадали из-за коронавируса. По состоянию на 19 мая в Испании зарегистрировано свыше 231 тыс. заражений, в Италии – 225,8 тыс. Показатель смертности от инфекции в Испании один из самых высоких в Европе – скончалось 27,7 тыс. человек.

На долю туризма приходится 12% ВВП Испании. Из-за жестких карантинных ограничений страна движется в сторону глубокой рецессии. По прогнозу Банка Испании, экономика страны в 2020 году потеряет 12,4%, а число безработных вырастет до 5 млн при населении 47 млн человек.