"В связи с временным закрытием межтерминального перехода в аэропорту Шереметьево между терминалами В и Е с 21 по 31 мая будут отменены рейсы "Аэроэкспресс" на Шереметьевском направлении", — говорится в сообщении компании.

В указанные даты будут курсировать только рейсы отправлением в 7:05 и 16:05 с Белорусского вокзала и в 6:15, 8:15 и 17:15 из Шереметьево, уточняется в сообщении.

Поезда "Аэроэкспресс" прибывают в зону терминала Е, все внутренние авиарейсы в настоящее время обслуживаются в терминале В, напоминает перевозчик.

Добраться до аэропорта можно на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино", сообщает компания. С 21 мая частота движения автобусов будет увеличена — автобусы будут отправляться каждые 30 минут с 7:00 до 21:00 в сторону аэропорта и с 7:30 до 21:30 из аэропорта.