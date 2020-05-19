"Сахалин может стать курортом мирового уровня. Для этого есть все предпосылки. Но сделано еще недостаточно. Так, в СТК "Горный Воздух" новая канатная дорога на гору Красная должна была быть запущена в январе 2018 года, однако проект не завершен до сих пор", — цитирует пресс-служба слова Трутнева.

"Невыполнение ранее данных поручений свидетельствует о том, что осуществление строительства канатной дороги в ТОР "Горный воздух" вышло из-под контроля региональных властей. Учитывая статус объекта и привлечение к реализации проекта бюджетных средств контроль за ситуацией возложен на аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО", — подчеркнул он.

Трутнев поручил аппарату полпредства до 1 июля доложить ему о принятых мерах.

Пресс-служба напоминает, что во время своей рабочей поездки в Сахалинскую область в феврале этого года вице-премьер давал поручения правительству Сахалинской области, Ростехнадзору, Корпорации развития Дальнего Востока и ОАУ "СТК "Горный воздух" проработать вопросы, связанные с реализацией проекта по строительству канатной дороги на гору Красная, и до 1 мая устранить все нарушения, связанные с несогласованностью проектной документации.

В настоящее время в аппарат полпредства ДФО поступили данные о проверках данной стройки, проведенных Сахалинским территориальным управлением Ростехнадзора. Как отмечает пресс-служба, ТУ Ростехнадзор зафиксировал ряд нарушений, не позволяющих ввести объект в эксплуатацию.

"Большинство из них связанно с ненадлежащим выполнением нормативных требований и отклонением от проектной документации. К настоящему времени основной объем нарушений устранен. Вместе с тем не были устранены нарушения, связанные с осуществлением строительного надзора и контроля. Заказчику строительства специалистами Ростехнадзора даны рекомендации, при условии выполнения которых объект может быть введен в эксплуатацию без судебного разбирательства", — сообщает пресс-служба.

Как сообщалось, первая кольцевая канатная дорога длиной более 2,3 км на северном склоне горы Красной была построена ООО "Доппельмайр Раша" в конце 2017 года за 847,2 млн рублей. Но ТУ Ростехнадзора не допустил объект к эксплуатации из-за выявленных 38 грубых нарушений. В частности, установка канатной дороги осуществлялась без разрешения на строительство, проверяющим не представлено разрешение на вырубку леса под строительство этого объекта, квалификация сварщиков и компетенция специалистов сварочного производства, привлеченных к строительству канатки, не соответствует характеру и виду выполненных сварочных работ. С тех пор идет доработка проекта.

Цель ТОР "Горный воздух" — создать на Сахалине современный всесезонный центр спорта и туризма, отвечающий требованиям мировых стандартов. До 2021 года планировалось увеличить количество горнолыжных трасс до 80 км, построить еще шесть канатных дорог и объекты туристической инфраструктуры — гостиницы, рестораны, магазины, SPA-комплексы и так далее.