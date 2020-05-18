"Первым заместителем министра транспорта — руководителем Росавиации Александром Нерадько сегодня подписаны приказы о предоставлении из федерального бюджета субсидий авиакомпаниям, входящим в состав группы "Аэрофлот", на частичную компенсацию расходов. Общая сумма предоставленных ПАО "Аэрофлот", АО "Авиакомпания Россия" и АО "Авиакомпания "Аврора" субсидий составляет 7,89 млрд руб.", — сказала "Интерфаксу" представитель Росавиации. Ранее она уточняла, что группа подала заявку на компенсацию потерь за февраль — апрель 2020 года.

На рассмотрении в ведомстве находятся документы еще от шести авиакомпаний, добавила представитель Росавиации: от Smartavia, "Уральских авиалиний", S7, AZUR air, "Азимута" и Red Wings.

Как сообщалось, в целом авиакомпании РФ могут получить из резервного фонда 23,4 млрд руб. в качестве поддержки в условиях COVID-19. Согласно постановлению правительства, деньги будут распределяться из расчета 365 руб. за каждого пассажира, потерянного с февраля по июль 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года. Полученные средства перевозчики могут направить на зарплаты персоналу, лизинговые платежи, оплату стоянки воздушных судов.

При этом исходя из текста постановления, группа компаний, хотя бы одна из которых контролируется государством, и прошлогодний международный пассажиропоток которой превысил 20 млн человек, может претендовать максимум на 33,7% от общего объема субсидий. Таким образом, группа "Аэрофлот" может получить до 7,89 млрд руб.

По данным Росавиации, в феврале 2020 года авиакомпании РФ увеличили перевозки пассажиров на 6,4% (из крупнейших компаний ушли в "минус" только "Аэрофлот" и "Россия"), в марте — сократили на 28%, в апреле падение ускорилось до 92%.