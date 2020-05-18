Так, в июне авиакомпания приступит к выполнению прямых регулярных полетов в Симферополь из 17 городов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Набережных Челнов, Нижневартовска, Новокузнецка, Омска, Перми, Самары, Сыктывкара, Томска, Тюмени, Уфы, Челябинска.

С июля в столицу Крыма открываются рейсы из Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Кирова, Магнитогорска, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Орска, Саратова, Сургута, Ульяновска, Чебоксаров, Ярославля.

Кроме того, в первый месяц лета Nordwind начнет осуществлять рейсы в Сочи из десяти российских городов: Москвы, Екатеринбурга, Казани, Омска, Оренбурга, Самары, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Ульяновска, Уфы. А с июля на курорт Краснодарского края можно будет улететь из Белгорода, Магнитогорска и Томска.