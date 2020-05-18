В видеообращении, размещенном в понедельник на официальной странице республики в соцсети, Уйба отметил, что в собственности региона находятся четыре санатория: два в Кировской области и два на черноморском побережье.

"Конечно, для наших детей должны работать на полную мощность здравницы на черноморском побережье. И Краснодарский край, и республика Крым пока не дают времени, когда они откроют здравницы. И у нас, и там растет распространение инфекции. По общим понятиям раньше конца июля вряд ли мы сможем детей отправлять на отдых. Мы предложим продлить детский отдых, чтобы захватить и сентябрь, и октябрь", — сказал Уйба.

Он отметил, что республика дополнительно привлечет средства на обеспечение летнего отдыха детей.