"В настоящее время все пассажиры, прилетающие в Калининград, обязаны пройти 14-дневный карантин. Жители области в режиме самоизоляции дома, а иногородние — в обсерваторе на бесплатной основе. Но на сегодня там осталось всего лишь 14 свободных мест. И потому власти не исключают возможности введения оплаты за пребывание в обсерваторе", — рассказали в штабе.

Режим обязательной обсервации для авиапассажиров пока что действует до 31 мая. Но он может быть и продлен в зависимости от дальнейшего развития ситуации с коронавирусом. При этом именно с 1 июня сразу несколько авиакомпаний увеличивают число рейсов в Калининград, добавил собеседник агентства.

Власти области обращаются к жителям других регионов России с просьбой повременить с поездками в регион. Но и авиакомпаниям необходимо информировать потенциальных пассажиров о тех проблемах, которые их могут ожидать при прилете в Калининград. В аэропорту Храброво уже были случаи, когда люди, прилетевшие в Калининград, разворачивались и убывали обратно, заключили в штабе.

Как сообщалось, в связи с закрытием границ с Польшей и Литвой, отменой пассажирского транзита по территории Литвы в Калининград граждане России могут попасть только воздушным и морским транспортом.