Согласно исследованию, каждый четвертый россиян (23%) с удовольствием отправился бы на виртуальную экскурсию в Эрмитаж, практически каждый пятый (19%) выбирает Третьяковскую галерею. Далее по степени популярности следует Пушкинский музей, который хотели бы посетить в режиме онлайн 7% респондентов.

Опрос показал, что среди зарубежных музеев для виртуального посещения у россиян на первом месте парижский Лувр: туда хотели бы отправиться в режиме онлайн 7% сограждан.

По данным ВЦИОМ, на втором месте среди виртуальных экскурсий у россиян Дрезденская галерея, которую предпочли 3% участников опроса, Музей Прадо (Мадрид) выбирают 2% респондентов.

Наиболее интересными для виртуального посещения россияне считают исторические музеи (47%), естественнонаучные (ботанические, зоологические, геологические) предпочтительны для 27% сограждан, 12% респондентов больше всего хотели бы отправиться на виртуальную экскурсию в литературный музей.

По данным ВЦИОМ, 19% россиян ранее посещали виртуальные музеи в Интернете, из них почти треть в период самоизоляции стали чаще отправляться на виртуальные музейные экскурсии.

Всероссийский опрос был проведен 16 мая 2020 года по заказу ООО "Октагон Медиа" среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.