"Авиакомпания "Победа" с 1 июня возобновит программу полётов на внутрироссийских направлениях. Из аэропорта Калининграда "Победа" будет выполнять рейсы в Москву во "Внуково", а с 11 июня возобновит выполнение рейсов в Санкт-Петербург", — говорится в пресс-релизе.

С 1 июля "Победа" также начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Калининграда в Сочи. Планируется, что частота полетов составит два раза в неделю.

Как сообщалось, в настоящее время Храброво в связи с введением ограничительных мер, сокращением и отменой рейсов продолжает работать по измененному графику до 31 мая. Аэропорт открыт для полётов ежедневно с 07:00 до 21:00 часов.

С 20 апреля все пассажиры, прилетающие в Калининград, обязаны пройти 14-дневный карантин: жители области — в режиме самоизоляции дома, а иногородние — в обсерваторе.

Как сообщалось, в связи с закрытием границ с Польшей и Литвой, отменой пассажирского транзита по территории Литвы граждане России могут попасть в Калининград только воздушным и морским транспортом.