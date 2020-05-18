"В планах – восстановить в июле около 30% рейсов. Речь идет о полетах в крупные города, такие как Берлин, Брюссель, Женева, Лондон, Москва, Мюнхен, Париж", — сообщила авиакомпания в понедельник.

Также в планах возобновить внутренние рейсы по шести маршрутам и дальнемагистральные рейсы в Азию, которая для Finnair является стратегическим направлением. Речь идет о полетах в Пекин, Гонконг, Шанхай (Китай), Токио, Осаку, Нагою (Япония), Сингапур, Сеул и Бангкок.

Кроме того, в августе перевозчик может начать летать в Испанию, Италию и Польшу.

"Возобновление рейсов станет возможным, когда правительства ослабят блокировки. Полеты будут медленно восстанавливаться. Мы думаем, что это начнется с июля", — считают в авиакомпании.

При этом, как отмечают местные СМИ, Finnair может приостановить ряд внутренних рейсов как минимум до конца года из-за их убыточности. Еще в прошлом году была отмечена низкая загрузка рейсов в города Каяани, Йоенсуу, Коккола и коммуну Кеми.

Ранее лоукостер Ryanair заявил о намерении возобновить 40% своих рейсов с 1 июля, что покроет примерно 90% той маршрутной сети, которая действовала до кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

По прогнозам, Ryanair в 2021 году перевезет примерно 50% от того числа пассажиров, которое было запланировано до кризиса.