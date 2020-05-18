"В министерстве по культуре и туризму области считают, что турпоток в регион в этом году сократится почти в два раза. На днях министр Андрей Ермак предположил, что он составит примерно 900 тыс. При этом в 2019 году в регион приехало 1 млн 740 тыс. туристов", — сказал собеседник агентства.



По данным министерства, из-за коронавируса уже упущены несколько месяцев, когда люди активно покупают туристические продукты.



"Мы ожидали, что в 2020 году пробьем отметку в 2 млн туристов. У нас были для этого все преимущества — и режим электронной визы, и достаточно серьезная популярность наших мероприятий, и вообще раскрученность Калининграда. К сожалению, этого точно не произойдет, и то, что мы получим в этом году, будет не более 1 млн человек. При самом оптимистичном прогнозе мы получим около 900 тыс. человек", — в пресс-службе процитировали Ермака.



Министр также отметил, что, вероятно, наиболее популярными в этом году будут групповые детские туры либо специализированные. Иностранного турпотока в регионе не ожидают.



